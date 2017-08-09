رئيس جمهورية السنغال يصل إلى جدة

وصل فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال إلى جدة مساء اليوم لأداء مناسك العمرة .

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة , ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس , ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب عسيري , ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المهندس عبدالله الريمي , ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .