عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة حائل اجتماعه الثلاثون بحضور رئيس المجلس البلدي لأمانة الاستاذ فهد سعد العامر بحضور أعضاء المجلس حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات منها مناقشة موضوعين مقدم من رئيس المجلس فهد العامر بخصوص :

طلب سارية عليها علم المملكة بارتفاع لا يقل عن 150 م وطلب صيانة مرفق الامانة المسمى مركز الأمير فيصلبن فهد الثقافي الواقع في وسط المدينة وقد أوصی المجلس بإنشاء سارية عليها علم المملكة بارتفاع لا يقل عن 150م وصيانة مرفق الامانة مركز الأمير فيصل بن فهد .

وكذلك مناقشة موضوعين مقدم من العضو حمود الهمزاني بخصوص

.إنشاء طريق من منتزه المغواة بمحاذاة الجبل حتى يلتقي بطريق جبه أمام محطة سلاسل وإنشاء طريق من دوارالكشرية محاذي للمخططات السكنية من جهة الغرب حتى قفار وممرات مشاة ومسطحات خضراء موصيا المجلسبإنشاء طريق منتزه المغواة بمحاذاة الجبل حتى يلتقي بطريق جبه وأيضا إنشاء طريق من دوار الكشرية محاذيللمخططات السكنية من جهة الغرب حتى قفار وممرات مشاة ومسطحات .

كما ناقش المجلس موضوع مقدم من العضو محمد الحربي بشأن إقامة دورات مياه داخل مدينة حائل بالشوارعالعامة وكذلك الحدائق والميادين واتخذ المجلس أهمية عمل صيانة لدورات المياه القائمة وإنشاء دورات مياه داخلمدينة حائل في مواقع التجمع والساحات وكذلك الحدائق والميادين.

واستعرض المجلس موضوع مقدم من العضو فهد الجلعود بخصوص العودة إلى محاضر المجالس وقد أتخذ بشأنهاضرورة متابعة القرارات والتوصيات لدى الامانة التي لم يتم الرد عليها حسب اللائحة موصيا بضرورة تزويدهبالتقارير الربع سنوية اللازمة للمشاريع والخدمات بوقتها و إشراك المجلس في اجتماعات الامانة التي تعقدبخصوص المشاريع والمواضيع البلدية وعرض جميع ما يتم عن تلك الاجتماعات على المجلس وعلى رؤساء اللجانعمل الآلية المناسبة لأعمالهم بما يرونه مناسبا لانجاز العمل والرقي به .

كما ناقش المجلس موضوع مقدم من المواطن مطلق الشمري بخصوص مشروع السفلتة بقرية مريفق وتنفيذ عقودتحسين وضع القرية وأوصی المجلس بإحالة طلب المواطن للأمانة لاتخاذ اللازم حياله و الافاده .

وكذلك خطاب مقدم للمجلس من المواطن محمد العبدان بخصوص الاهتمام بمداخل مدينة حائل مهتما المجلس بضمطلبه مع المطالبات السابقة من المجلس بهذا الخصوص

ومناقشة خطاب رئيس لجنة المشاريع المقيد بالمجلس بخصوص الطلب المقدم من المواطن ممدوح الرشيدي وأتخذاحاله طلبه للأمانة بتنفيذه

ومناقشة خطاب مقدم للمجلس من المواطن علي الضبعان بخصوص طلب إيقاف عملية تقليم الأشجار موصياالمجلس بإحالة طلبه للأمانة لاتخاذ اللازم حيال الموضوع والرد على المجلس

كما أستمع المجلس موضوع مقدم من العضو عايد العديم بخصوص عقد لقاء عاجل مع أمين المنطقة لمناقشة وضعالحدائق القائمة بالمدينة ومدى جاهزيتها لاستقبال الزوار واوصی المجلس بعقد اللقاء

كما استمع المجلس لموضوعين مقدم من العضو سلطان القرناس بشأن

طلب تقرير عن مشروع خدمة التواصل الالكتروني ” واتس الامانة ” عن ستة شهور وكل شهر على حده .

وطلب صورة عقد صيانة الكهرباء للبلديات الفرعية الجديد للاطلاع عليه .وأوصى المجلس بأهمية الطلبات

كما تمت مناقشة طلبات مقدمة من منصور الشيب وأهالي قرية نقبين بشأن تغيير اسم مسلخ النصية و قد أوصىالمجلس بمخاطبة الامانة للإفادة عن المكاتبات التي تمت بخصوص المسلخ وعن موضوع تغيير المسمى ووجاهتهوكذلك مناقشة موضوع مقدم من المواطن عايد الشمري بخصوص معاناة المواطنين مع مراقبين البلدية ولجنةالسعودة لعدم تطبيق السعودة في سوق الخضار ( السمراء ) وقد أوصى المجلس بمخاطبة الامانة بتطبيق نظامالسعودة ( تمكين ) على السوق بالتنسيق مع الجهات الأخرى

وتطبيق العقود المبرمة مع مقاول التحميل والتنزيل وضرورة إيجاد مكاتب مراقبة كما اقرها المجلس البلدي بالتنسيقمع الجهات الأخرى .

إلى ذلك ناقش المجلس ما يستجد من موضوعات منها الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الأراضي والتخطيط بالمجلس و أوصى المجلس بمخاطبة الأمين لتحديد موعد لمقابلة المسئولين بإدارة التخطيط وإدارة المنح وإدارة نزع الملكية مع لجنة الأراضي والتخطيط بالمجلس والاطلاع على محضر جولة لجنة المشاريع بالمجلس وأكد المجلس بضرورة الاستعجال لاستكمال إجراءات اعتماد تعديل كميات مشروع تحسين وتطوير برزان والاهتمام بذلك للأهمية والاطلاع على تعميم معالي وزير الشئون البلدية والقروية بشأن صدور اللائحة المالية للمجالس البلدية .