الكلية التقنية بنجران تبدأ استقبال ملفات المرشحين مبدئياً للقبول الأحد القادم

تبدأ الكلية التقنية بنجران الأحد القادم في استقبال ملفات المرشحين مبدئياُ للقبول في الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1437 / 1438هـ .

وأوضح عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري ، أن الكلية ستواصل عملية الفرز واستقبال طلبات المتقدمين في قائمة الاحتياط بعد استبعاد المتخلفين عن الحضور ومن لم تنطبق عليهم الشروط وكذلك المنسحبين بعد القبول النهائي وحتى اكتمال المقاعد المتاحة لجميع التخصصات المتوفرة بالكلية .

وأشار المتحدث الرسمي علي بن عبدالله آل عتيق بأن على المرشحين مبدئياً إحضار اصل الهوية الوطنية وصورة منها وكذلك نموذج الفحص الطبي وبالحضور الشخصي للمرشح لاستكمال اجراءات القبول النهائي.

منوهاً بأن آلية القبول حسب الشروط الموضحة على بوابة القبول بالموقع الالكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .​