 أمسية شعرية بمهرجان بدر الجنوب السياحي بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمسية شعرية بمهرجان بدر الجنوب السياحي بنجران

أمسية شعرية بمهرجان بدر الجنوب السياحي بنجران
المناطق _ نجران
أقيمت مساء أمس الأول ضمن فعاليات مهرجان بدر الجنوب السياحي الأول بمنطقة نجران أمسية شعرية وذلك في الخيمة التراثية بمتنزه الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بمحافظة بدر الجنوب.

وشارك في الأمسية  كل من الشعراء   هادي عايض ال عمر  حمد فرخان ال عمر  والشاعر علي مسفر بن جمه ال فروان و الشاعر خالد عايض ال فروان  والشاعر مهدي مسفر عمره ال سالم ، والراوي عوض علي شايع ال عمر  والراوي عجب بن جويرالله ال سالم
والمنشدين كل من : منصور مهدي منصور ال فروان  وحسين عوض ال عمر  وحمزه حسين العزي

وقد شهدت الأمسية حضور كبير من متذوقي الشعر من أهالي وزوار المحافظة

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