اللجنة السياحية بغرفة نجران تعقد اجتماعها الدوري اليوم وتناقش عددا من التوصيات التي تخدم القطاع السياحي في المنطقة

عقدت اللجنة السياحية بغرفة نجران اجتماعها اليوم 09/08/2017م وذلك بمقر الغرفة بحضور مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية الأستاذ عبدالله الصقري ورئيس اللجنة الأستاذ محمد علي خضير وعدد من أعضاء اللجنة .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط التي وردت في جدول الأعمال كما ناقشت اللجنة عرض موضوع تنفيذ فعالية الأسبوع الثقافي السياحي والذي يشمل مشاركة جميع القطاعات (الاجتماعية والأدبية والرياضية والصحية) وغيرها من القطاعات الأخرى واوصت اللجنة بالعمل على اعداد التصور لذلك بحيث تقام هذه الفعالية برؤية مستقبلية للتعريف بمنطقة نجران من جميع الجوانب وثقافاتها المتعددة ، كذلك لتحقيق العديد من الأهداف والتي من أهمها الترويج للعديد من الثقافات العلمية والتي تلامس حياة الأنسان بجميع جوانبها ، وكذلك إيجاد طرق للترفيه للمواطنين غير مسبوقة وجديدة ، كذلك ناقشت اللجنة أهم المعوقات التي تواجه الفنانين التشكيليين في المنطقة واوصت بالعمل على اقتراح الحلول التي تساهم في دعمهم من قبل جميع الجهات الداعمة .

كما ناقشت اللجنة ما تم من قبل اللجنة الإعلامية المنبثقة من اللجنة السياحية وأوصت بتكثيف الجهود من قبل اللجنة الاعلامية من خلال العمل على جمع الأخبار التي تخص القطاع السياحي بالمنطقة وتسليط الضوء على المعالم السياحية بمنطقة نجران, وفي نهاية الاجتماع حث رئيس اللجنة الأعضاء بتفعيل توصيات اللجنة والعمل على إنجاح دور اللجنة بالشكل المطلوب مما يساهم في تحقيق أهداف اللجنة والتي من اهمها خدمة القطاع السياحي في المنطقة.