المتحدث العسكري المصري يعلن إحباط محاولة استهداف قوات الأمن المصرية بشمال سيناء

تمكنت القوات المسلحة المصرية من استهداف وتدمير وكر خاص بالعناصر الإرهابية داخل إحدى المزارع بشمال سيناء، بداخله عربتين مفخختين كانتا معدتين ومجهزتين لاستهداف القوات.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان اليوم : إن ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة المصرية في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر الإرهابية وفي إطار استكمال المرحلة الرابعة لعملية (حق الشهيد).