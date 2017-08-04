 الخارجية اليمنية تدين اعتداء الانقلابيين على السفارة السودانية بصنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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الخارجية اليمنية تدين اعتداء الانقلابيين على السفارة السودانية بصنعاء

الخارجية اليمنية تدين اعتداء الانقلابيين على السفارة السودانية بصنعاء
المناطق _ عدن

أدانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات اعتداء ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على حرمة السفارة السودانية بصنعاء وسكن السفير للمرة الثانية على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان لها “إن اعتداء الميليشيا الانقلابية على سفارة السودان للمرة الثانية على التوالي وسرقة سيارات البعثة والعبث بمحتوياتها يؤكد إمعان الميليشيا في ارتكاب الجريمة دون أدنى احترام لمقرات البعثات الدبلوماسية”.

واعتبرت خارجية اليمن أن هذه الأفعال والجرائم الممنهجة إنما هي دليلا واضحا على نهج الميليشيا الانقلابية في انتهاك الأعراف والقوانين فضلا عن كونها جانب من السقوط الأخلاقي والقيمي للانقلابيين وتعمد واضح في الإضرار بعلاقات الشعب اليمني بالشعوب الشقيقة والصديقة.

وأكدت أن هذه الجرائم لن تؤثر على العلاقة مع الأشقاء في السودان وإنما ستزيدنا إصرارا على المضي في استعادة الدولة وإعادة الأمن والقانون إلى العاصمة وكل ربوع اليمن، مؤكدة في ذات الوقت أن مرتكبي الجريمة لن يفلتوا من العقاب.

ودعت مجددا المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الفعل الهمجي غير المقبول والوقوف بحزم ضد هذا السلوك المشين.

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