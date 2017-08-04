إمارة عسير تدشن منصة التواصل المرئي مع المحافظات بالشراكة مع ريادة

دشنت إمارة منطقة عسير منصة التواصل المرئي “تواصل عسير” مع المحافظات، بالشراكة مع مشروع “ريادة”، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لتوفير سبل الراحة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويهدف المشروع إلى تنسيق وترتيب لقاءات مع سمو أمير المنطقة والتواصل مع مسؤولي الإمارة من مقر المحافظات دون الحاجة للذهاب إلى مقر الإمارة بأبها، وجرى تدشين المشروع حاليا في تسع محافظات وهي: خميس مشيط، بيشة، محايل عسير، النماص سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، البرك.

وتتمثل آلية طلب اللقاء من خلال إتباع ما يلي، التواصل مع مكتب الخدمة الشامل في المحافظة، وتقديم الطلب، وإرفاق جميع الوثائق اللازمة، وتحديد نوعية الطلب، وعند اكتمال الطلب سيقوم الموظف بخدمة المواطن أو المقيم وإبلاغه بموعد مقابلة أمير المنطقة والرد خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.