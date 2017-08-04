 شامل الإناث بالقدس يشارك في معرض “سمرات خان الخليلي” بدرة الفيصلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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شامل الإناث بالقدس يشارك في معرض “سمرات خان الخليلي” بدرة الفيصلية

شامل الإناث بالقدس يشارك في معرض “سمرات خان الخليلي” بدرة الفيصلية
المناطق _ الرياض

شارك مركز التأهيل الشامل للاناث بحي القدس في معرض ” سمرات خان الخليلي ” الذي احتضنته القاعة الكبرى بدرة الفيصلية في بنبان بالرياض .

وجاءت مشاركة المركز ممثلة بالابنة شروق فيصل إحدى نزيلات المركز والتي قدمت مجموعة من العبايات المميزة والمتقنة من إنتاجها .

وكان قسم البرامج والأنشطة بالمركز قد اصطحب ” 30 يتيمة ” من دار التربية الاجتماعية للفتيات وقسم الضيافة بالمركز ، لحضور المعرض ومشاهدة العروض المقدمة .                                                                       وعبّرت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالقدس التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض نوف الداود عن سعادتها بهذه المشاركة ، وقدمت شكرها وتقديرها لجميع منسوبات المركز وخصت منهن قسم البرامج والانشطة لجهودهن في التنسيق والمتابعة ، كما قدمت شكرها للقائمين على المعرض.

وقالت إننا نحرص دوما على استغلال مثل هذه الفرص ونُشرك فتيات المركز فيها لما لها من دور كبير

في تنمية مواهبهن واكسابهن الثقة في النفس ودمجهن بالمجتمع الخارجي وتجهيزهن للأعمال التجارية المصغرة كأسر منتجة ، علاوة على ما تساهم به هذه المشاركات من إدخال البهجة والسرور في نفوس بناتنا اليتيمات ومنحهن طاقة معنوية تعزز من نتائج الأهداف المنشودة .

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