أمير الشرقية يوجه بملاحقة كل من يسئ بألفاظ لا تليق أو عبارات نابيه

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الجهات المعنية بمتابعة وملاحقة كل من يسيء بألفاظ لا تليق وعبارات نابية وخارجة عن حدود الذوق العام والعرف الاجتماعي، وإحالتهم للجهات ذات الاختصاص ليقول النظام فيهم كلمته.

وجاء في توجيه سموه يحفظه الله أن تقوم الجهات ذات العلاقة بالتعرف على كل من خالف النظام وأساء لأشخاص أو مجموعات أو جهات ، وعبر أي وسيلةٍ كانت، وأن الشرع والنظام فوق الجميع، وهو الفيصل في كل الحالات، ولن نقبل أو نتساهل مع كائناً من كان يخطئ ويسيء تحت أي ظرف، داعياً سموه الجميع للالتزام بتعليمات الشرع الحنيف والحرص على القول الحسن، والبعد عن الاساءة، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)