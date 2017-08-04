 وزير الدفاع الأمريكي يحذّر كوريا الشمالية من إسقاط نظامها وتدمير شعبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

للنساء .. وظائف إدارية في مؤسسة التقاعد دراسة: دماغ المرأة أكثر اضطرابا من الرجل ! تطوعنا قيمة أم ماذا؟! المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 27 ) وزير الدفاع الأمريكي يحذّر كوريا الشمالية من إسقاط نظامها وتدمير شعبها أمير الشرقية يوجه بملاحقة كل من يسئ بألفاظ لا تليق أو عبارات نابيه أمير عسير يرعى حفل محافظة خميس مشيط شامل الإناث بالقدس يشارك في معرض “سمرات خان الخليلي” بدرة الفيصلية إمارة عسير تدشن منصة التواصل المرئي مع المحافظات بالشراكة مع ريادة الخارجية اليمنية تدين اعتداء الانقلابيين على السفارة السودانية بصنعاء المتحدث العسكري المصري يعلن إحباط محاولة استهداف قوات الأمن المصرية بشمال سيناء اللجنة السياحية بغرفة نجران تعقد اجتماعها الدوري اليوم وتناقش عددا من التوصيات التي تخدم القطاع السياحي في المنطقة

وزير الدفاع الأمريكي يحذّر كوريا الشمالية من إسقاط نظامها وتدمير شعبها

وزير الدفاع الأمريكي يحذّر كوريا الشمالية من إسقاط نظامها وتدمير شعبها
المناطق _ واس

حذّر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم النظام في كوريا الشمالية عن الكف عن أي عمل سيؤدي لسقوط نظامها وتدمير شعبها.
وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في بيان اليوم : إنه يجب على كوريا الشمالية أن تكف عن أي عمل استفزازي، مبيناً أن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم القدرات الدفاعية والهجومية الدقيقة لإسقاط أي نظام .
وأضاف أن على بيونغ يانغ أن تختار الخروج من العزلة والتخلي عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وأن تكف عن دراسة أي تحركات ستؤدي إلى سقوط نظامها وتدمير شعبها ، موضحاً أن النظام في كوريا سيظل الأدنى بكثير وسيخسر أي سباق تسلح أو أي صراع يبدأه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>