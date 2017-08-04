المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 27 )

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 27 ) يوم الأربعاء الموافق 17 / 11 /1438هـ برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ودراستها واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها تمهيدا لاعتمادها في جلسته العادية :

– مناقشة تبسيط إجراءات الرخص

– تنظيم دخول شارع الفن ومعالجات السلبيات التي لوحظت خلال الفترة الماضية

– عقود الاستثمار

– ماتوصلت اليه لجنة ارتفاع المباني وتقدير الايجارات

– مناقشة المواد 9 / 10 / 11 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية

– مناقشة طلب نادي ابها الرياضي الاستفاده من ملعب الامانه

– مشاركة المجلس في توزيع المنح

– اعتماد عدد من المخططات

– مناقشة اقتراحات الاعضاء

كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها وعرضها على المجلس للتوجيه حيالها