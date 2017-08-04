عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 27 ) يوم الأربعاء الموافق 17 / 11 /1438هـ برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ودراستها واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها تمهيدا لاعتمادها في جلسته العادية :
– مناقشة تبسيط إجراءات الرخص
– تنظيم دخول شارع الفن ومعالجات السلبيات التي لوحظت خلال الفترة الماضية
– عقود الاستثمار
– ماتوصلت اليه لجنة ارتفاع المباني وتقدير الايجارات
– مناقشة المواد 9 / 10 / 11 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
– مناقشة طلب نادي ابها الرياضي الاستفاده من ملعب الامانه
– مشاركة المجلس في توزيع المنح
– اعتماد عدد من المخططات
– مناقشة اقتراحات الاعضاء
كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها وعرضها على المجلس للتوجيه حيالها
المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 27 )
عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 27 ) يوم الأربعاء الموافق 17 / 11 /1438هـ برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ودراستها واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها تمهيدا لاعتمادها في جلسته العادية :
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