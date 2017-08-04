 المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 27 ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 17 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 9 أغسطس 2017 ميلاديا

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المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 27 )

المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 27 )
المناطق _ عسير

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 27 ) يوم الأربعاء الموافق 17 / 11 /1438هـ برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال  ودراستها واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها تمهيدا لاعتمادها في جلسته العادية  :
– مناقشة تبسيط إجراءات الرخص
– تنظيم دخول شارع الفن ومعالجات السلبيات التي لوحظت خلال الفترة الماضية
– عقود الاستثمار
– ماتوصلت اليه لجنة ارتفاع المباني وتقدير الايجارات
– مناقشة المواد 9 / 10 / 11 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
– مناقشة طلب نادي ابها الرياضي الاستفاده من ملعب الامانه
– مشاركة المجلس في توزيع المنح
– اعتماد عدد من المخططات
– مناقشة اقتراحات الاعضاء
كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها وعرضها على المجلس للتوجيه حيالها

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