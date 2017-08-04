للنساء .. وظائف إدارية في مؤسسة التقاعد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن رغبتها في شغل وظائف نسائية شاغرة (عدد 2) بمسمى (إداري أول) بالمستوى (27) بالمقر الرئيس للمؤسسة بمدينة الرياض.

واشترطت على المتقدمة:

– أن تكون سعودية الجنسية.

– أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو نظم المعلومات أو اللغة الإنجليزية.

– ألا يقل تقدير المؤهل عن (جيد جداً).

– القدرة على إعداد التقارير وتنظيم الاجتماعات وإعداد العروض التقديمية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة بشكل ممتاز.

– إجادة العمل على تطبيقات المايكروسوفت أوفيس.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 1438/11/23هـ.

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