 للنساء .. وظائف إدارية في مؤسسة التقاعد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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للنساء .. وظائف إدارية في مؤسسة التقاعد

للنساء .. وظائف إدارية في مؤسسة التقاعد
المناطق - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن رغبتها في شغل وظائف نسائية شاغرة (عدد 2) بمسمى (إداري أول) بالمستوى (27) بالمقر الرئيس للمؤسسة بمدينة الرياض.

واشترطت على المتقدمة:

– أن تكون سعودية الجنسية.
– أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو نظم المعلومات أو اللغة الإنجليزية.
– ألا يقل تقدير المؤهل عن (جيد جداً).
– القدرة على إعداد التقارير وتنظيم الاجتماعات وإعداد العروض التقديمية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة بشكل ممتاز.
– إجادة العمل على تطبيقات المايكروسوفت أوفيس.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 1438/11/23هـ.

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