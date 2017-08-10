قطر تفشل في شراء ذمم متظاهري نيويورك .. حشدت 8 أشخاص فقط !

كشف مصدر خاص في ولاية نيويورك الأمريكية، أن قطر فشلت في شراء ذمم متظاهرين، بينهم بعض المنتمين إلى جماعة الإخوان الموجودين في الولاية، للقيام بتظاهرة أمام الأمم المتحدة قبل نحو أسبوع.

وقال المصدر لصحيفة “الوطن” ، إنه وصلته معلومات بحشد قطر هذه التظاهرة، وذهب إلى الموقع المزمع إقامتها فيه، وشاهد في الموقع كاميرا قناة الجزيرة التي حضرت مبكراً لتصوير التظاهرة، غير أن الحضور خذلوا القطريين، لافتاً إلى أن عدد المتظاهرين بلغ 8 أشخاص فقط، منهم 3 كانوا يحملون صوراً لأمير قطر تميم بن حمد.

وأضاف المصدر، أن غالب الذين لم يشاركوا في التظاهرة رأوا أن مشاركتهم تمثل دعماً للإرهاب، كون قطر متهمة بذلك ليس فقط من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ولكن من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أشار إلى أن قطر هي من تمول الإرهابيين، ولفت المصدر إلى أن المشاركة في التظاهرة القطرية يعدّ جريمة في الولايات المتحدة يحاسب عليها أي شخص.

وأوضح المصدر أن منظمي التظاهرة انتظروا في الموقع المحدد، ولم يصل إليهم أحد، فيما حاولت كاميرا قناة الجزيرة التقاط الصور، ولكن دون جدوى، مؤكداً أن قطر تريد صرف الأنظار عن دعمها الإرهاب وشرائها الذمم، مثلما هي تمارس ذلك الفعل مع أنصارها من الإرهابيين والإخوان.

فيما أكدت القائم بأعمال مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية البحرينية دينا اللظي، أن تنظيم المظاهرات وغيرها من الأعمال التي يمارسها حكام قطر، هي احتضار، مشيرة إلى أن تلك المحاولات في الدول الغربية فاشلة.

وقالت اللظي، إن “قطر تتواصل مع الأشخاص الناشطين المستبعدين، ومن عليهم أحكام في دولهم، ويتم الاتجار بهم في مواضيع معينة من جانب قطر، مثلما هي تحتضن حالياً عناصر من جاعة الإخوان والمعارضين وغيرهم”، لافتة إلى أن قطر رغم كل محاولاتها تفشل في النهاية.

وأضافت اللظي، أن “قطر تفضحها أفعالها، وعندما نقول إن هناك فوضى في البحرين، فهذا نتيجة صنع قطر، وهي السبب الرئيس فيما يحدث في البحرين”.