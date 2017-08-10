 وزير الخارجية الروسي: الدواعش منتشرون في كل أنحاء العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الخارجية الروسي: الدواعش منتشرون في كل أنحاء العالم قطر تفشل في شراء ذمم متظاهري نيويورك .. حشدت 8 أشخاص فقط ! (فيديو) من حفله في مصر.. رابح صقر يؤدي “رقصة الداب” ! النفط يتخطى 52 دولارا بعد هبوط المخزونات الأميركية الهلال ينهي عقد حارسه خالد شراحيلي للنساء .. وظائف إدارية في مؤسسة التقاعد دراسة: دماغ المرأة أكثر اضطرابا من الرجل ! تطوعنا قيمة أم ماذا؟! المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد ورشة عمل للتحضير للاجتماع العادي رقم ( 27 ) وزير الدفاع الأمريكي يحذّر كوريا الشمالية من إسقاط نظامها وتدمير شعبها أمير الشرقية يوجه بملاحقة كل من يسئ بألفاظ لا تليق أو عبارات نابيه أمير عسير يرعى حفل محافظة خميس مشيط

وزير الخارجية الروسي: الدواعش منتشرون في كل أنحاء العالم

وزير الخارجية الروسي: الدواعش منتشرون في كل أنحاء العالم
لافروف
المناطق - وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد بلاده لتنسيق الجهود مع إندونيسيا في مجال محاربة الإرهاب، وخصوصاً تنظيم داعش، مؤكداً أن التنظيم المتطرف لا يزال موجوداً رغم التقدم المسجل في سوريا، وفق قوله.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإندونيسي، ريتنو مارسودي، في جاكرتا: “رغم التقدم المسجل في تحقيق الاستقرار بسوريا وفي محاربة الإرهاب، فإن تهديد داعش، لا يزال موجوداً.. عناصر هذا التنظيم الإرهابي، منتشرون في كل أنحاء العالم، بما فيها المناطق القريبة من روسيا الفيدرالية وإندونيسيا.. لقد وافقنا على تنسيق جهودنا ضد هذه الآفة، وسنعزز التعاون في هذا المجال”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>