سعود القحطاني: الدوحة تدعم إرهابيي المسورة على رؤوس الأشهاد

أكد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني أن “الأوامر من تنظيم الحمدين لتمرير الأجندة الإيرانية صدرت لكافة صحف إعلام الظل المملوكة للدوحة إضافة الى صحفها الرسمية.”.

وندّد في تغريدات عبر حسابه على “تويتر بتناول الإعلام القطري لأحداث حي المسورة بالعوامية، موضحاً أن مجموع المواد المرصودة من الإعلام المملوك لتنظيم الحمدين وعلى رأسها قناة الجزيرة عن ما تصفه بـ “القمع” والمذابح” في العوامية تجاوز ٩٤ مادة.

وأضاف ”: “تذكرون حين قلت لكم عن دعم تنظيم الحمدين للإرهابيين في العوامية بالمال والسلاح؟ ها هم اليوم يدعمونهم على رؤوس الأشهاد”.

وأشار إلى أن تغطية صحف تنظيم الحمدين للمسورة في العوامية لا تَسُر أحداً من المحيط إلى الخليج؛ إلا القوات الإيرانية الموجودة في قطر، رغم أنهم لا يقرؤون بالعربية”.

يذكر أن الجهات الأمنية طهرت الحي من الإرهابيين المتحصنين فيه، وأسفرت عمليات التمشيط ، عن الكشف عن مواقع لتصنيع المقذوفات والقنابل المتفجرة. .

وكانت المواجهات في الحي تستهدف إعاقة مشروع تطوير تعتزم الدولة إنشاءه، وأن الإرهابيين “يتخذون من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقًا لها، وبؤرة لجرائم القتل وخطف مواطنين ورجال دين، والسطو المسلح، وترويج المخدرات والخمور والإتجار بالأسلحة”.