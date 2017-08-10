أمير الشمالية يرفض تعكير سكينة واسترخاء حاج عراقي: “لا تزعجوه.. خدمتهم شرف”

رفض أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مشهد إنساني، تعكير سكينة واسترخاء أحد الحجاج العراقيين ضمن الدفعة الأولى التي وصلت إلى منفذ جديدة عرعر أمس الأول ، وفضل عدم إيقاظه، موجها مرافقيه خلال جولته بإبقاء الحال على ما هو عليه دون إزعاج، مشددا على أهمية أن ينعم الحجاج بأفضل الخدمات.

وشدد أمير الشمالية عقب نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوزيع هديته من المصحف الشريف والكتب الدعوية والإرشادية على الحجاج، على أن «بلادنا سخر الله لها قيادة حكيمة، وشعبًا كريمًا، فهي بحق مملكة الإنسانية، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين منذ تسلمه مقاليد الحكم، أن الله منّ على بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، والإسلام والمسلمين، وقد قال إنه يحمل على عاتقه هذه الأمانة، فسمع المسلمون ذلك بقلوبهم قبل آذانهم، لأنه حديث القلب للقلب، لرجل يسخّر كل ما لديه لإعلاء كلمة المسلمين، وتوفير ما يؤمن راحتهم وطمأنينتهم منذ دخولهم المملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين وغانمين».

وبين وفقا لـ”عكاظ” حرص خادم الحرمين الشريفين على خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا إلى بلادهم سالمين، وكذلك المتابعة المستمرة من ولي العهد في كل ما يتعلق بشؤون الحج يدل على اهتمام الدولة بأكملها من ولاة الأمر وكل المسؤولين في الدولة في الوزارات المختصة وكذلك المواطنين الذين يعتبرون جميعهم جيشا واحدا لخدمة الحجيج.

وقال «أسعدني ما شاهدته من عزيمة وجهد ودقة في العمل من كل العاملين في هذا المنفذ، كما حظيت بأن التقي مع الحجاج القادمين من الجمهورية العراقية الشقيقة، وسرني ما سمعت منهم من حسن في المعاملة من العاملين، وما جندت لهم من إمكانات، وما بذل من جهود وتسهيلات من كل القطاعات».

وأضاف: «شرف كبير ومسؤولية أن نخدم الحجيج ومسؤولية أن نقدم الخدمات المناسبة لهم، ومن أشرف الأمور أن يكون ولي أمر البلاد وقائد البلاد ملقبا بخادم الحرمين الشريفين».