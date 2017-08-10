 هيومن رايتس: ميليشيات اليمن ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هيومن رايتس: ميليشيات اليمن ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين شاهد.. قصيدة مرابط لزملائه والقيادة على الجهاز: “تباشروا بالنصر يا أهل القيادات” تعرف على موعد إطلاق هاتف آيفون 8 أمير الشمالية يرفض تعكير سكينة واسترخاء حاج عراقي: “لا تزعجوه.. خدمتهم شرف” خادم الحرمين يطمئن في اتصال هاتفي على صحة السناتور جون ماكين سعود القحطاني: الدوحة تدعم إرهابيي المسورة على رؤوس الأشهاد وزير الخارجية الروسي: الدواعش منتشرون في كل أنحاء العالم قطر تفشل في شراء ذمم متظاهري نيويورك .. حشدت 8 أشخاص فقط ! (فيديو) من حفله في مصر.. رابح صقر يؤدي “رقصة الداب” ! النفط يتخطى 52 دولارا بعد هبوط المخزونات الأميركية الهلال ينهي عقد حارسه خالد شراحيلي للنساء .. وظائف إدارية في مؤسسة التقاعد

هيومن رايتس: ميليشيات اليمن ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين

هيومن رايتس: ميليشيات اليمن ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين
المناطق - وكالات

ظهرت اتهامات دولية جديدة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في اليمن.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث لها أن الانقلابيين شنوا هجمات مدفعية متكررة وعشوائية على أحياء سكنية في #تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، في انتهاك لقوانين الحرب خلال فترة 10 أيام في أيار/مايو 2017.

وأشارت المنظمة الدولية إلى سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال، خلال الهجمات العشوائية للميليشيات على أحياء تعز السكنية. كما أوضحت أن القصف على المناطق المأهولة يتسبب في خسائر هائلة بين المدنيين، داعية لوقف هذه الأعمال فوراً.

كما لفتت إلى وقائع محددة، مشيرة إلى أن الميليشيات أطلقت، خلال السنتين الماضيتين، بشكل متكرر وعشوائي، قذائف هاون وصواريخ من أماكن مرتفعة في منطقة الحوبان، شمال شرقي تعز، على مناطق كثيفة السكان.

من جانبهم، أكد شهود على الهجمات على تعز، التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، أن القوات المتحالفة مع الحكومة لم تكن متواجدة في هذه المناطق وقت وقوع الهجمات.

وذكر تقرير المنظمة أن على قادة الميليشيات أن يدركوا أنهم قد يواجهون تهماً بارتكاب جرائم حرب لأنهم أمروا بشن هجمات عشوائية على أحياء سكنية في تعز.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>