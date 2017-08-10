“مدنى حائل” يخمد حريقا اندلع بمجموعة من مباسط الأعلاف بمدينة تربة

أخمدت فرق الدفاع المدني بمدينة تربة التابعة لمحافظة بقعاء حريقا اندلع بمجموعة من مباسط الأعلاف صباح اليوم الأربعاء السابع عشر من شهر ذي القعدة الجاري شمال شرق المدينة وتم إسناد موقع الحادث من إدارة الدفاع المدني بمحافظة بقعاء ومن مركز الإسناد والاحتياط بمدينة حائل وشاركت بلدية تربه ومكتب خدمات المياه بعدد من الصهاريج والمعدات الثقيلة .

كما شاركت الجهات الأمنية والهلال الأحمر في الحادث وشارك عدد من المواطنين بتأمين صهاريج المياه لاستخدامها لأعمال الإطفاء من قبل الدفاع المدني .

وساهمت الرياح في انتقال الحريق ودامت عمليات الإخماد أكثر من عشر ساعات متواصلة .

ولاتزال أعمال التبريد قائمة في موقع الحادث حتى ساعة إعداد هذا البيان فيما لم يتعرض أحد لأذى ولله الحمد . وتجري أعمال التحقيق لكشف أسباب الحريق .