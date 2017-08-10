 نجران.. حملة تبرع بالدم للمرابطين على الحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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نجران.. حملة تبرع بالدم للمرابطين على الحد الجنوبي

نجران.. حملة تبرع بالدم للمرابطين على الحد الجنوبي
المناطق - نجران

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع المختبر الإقليمي بالمنطقة، حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي ، وكذلك لحجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام 1438 هـ وذلك في إطار مشاركة الفرع تجاه مسؤوليته الوطنية و الشرعية ..
وقال احمد علي طالبي ، المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادبمنطقه نجران ، الذي كان اول المتبرعين في هذي الحمله : وإن الوزارة منذ بداية عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل حتى هذا الوقت حريصة كل الحرص على تفعيل مثل هذه المبادرات وتفعيلها خدمة ودعما للجنود المرابطين على الحدود وكذلك ضيوف الرحمن من حجاج الداخل والخارج .

وأشار الطالبي أن هذه الحملة لقيت إقبالا متميزا من منسوبي الفرع انطلاقا من حسهم الوطني ومشاركة في الأجر و المثوبة مشيرا أن هذه الحملة من نوعها هي الحملة الرابعة في أروقة الفرع ..  وقدم “الطالبي ” شكره وتقديره الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور توفيق السديري، على دعمهم اللامحدود تجاه جنودنا المرابطين، ومن ذلك إقامة وتنفيذ هذه الحملات للتبرع بها للأبطال، الذين قدموا أنفسهم ودماءهم رخيصة لحماية أرض الوطن ومقدساته.

وسأل “الطالبي ” الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأن يديم علينا أمننا واستقرارنا في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين، وأن يسدد رميهم، وأن يحفظهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يرحم شهيدهم.

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