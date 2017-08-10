بلدية الدلم تكشف تفاصيل فيديو العمالة وأسماك الصرف الصحي

بعد انتشار فيديو لعمال مطعم بالدلم يقومون باصطياد السمك من بحيرة الصرف الصحي بالحاير، ‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎أوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المكلف محمد المحسن بأنه تم توجيه قسم الرقابة الصحية بمباشرة المطعم الذي تتحفظ البلدية باسمه ‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎وتم التأكد من وجود جميع التراخيص النظامية.

وأضاف أنه تم التأكد كذلك من تطبيقه لجميع الاشتراطات الصحية وتم فحص عينات السمك الموجودة ‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎وتبين للمختصين أن أنواع الأسماك الموجودة داخل المطعم تختلف عن الأسماك الموضحة في مقطع الفيديو مع وجود فواتير توضح شرائها من شركات معروفه.

‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎وتم أخذ عينات منها لفحصها والتأكد من سلامتها وتؤكد البلدية حرصها التام على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية جميع الأنشطة المتعلقة بصحة المواطن.