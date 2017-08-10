 بلدية الدلم تكشف تفاصيل فيديو العمالة وأسماك الصرف الصحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بلدية الدلم تكشف تفاصيل فيديو العمالة وأسماك الصرف الصحي “مدنى حائل” يخمد حريقا اندلع بمجموعة من مباسط الأعلاف بمدينة تربة هيومن رايتس: ميليشيات اليمن ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين شاهد.. قصيدة مرابط لزملائه والقيادة على الجهاز: “تباشروا بالنصر يا أهل القيادات” تعرف على موعد إطلاق هاتف آيفون 8 أمير الشمالية يرفض تعكير سكينة واسترخاء حاج عراقي: “لا تزعجوه.. خدمتهم شرف” خادم الحرمين يطمئن في اتصال هاتفي على صحة السناتور جون ماكين سعود القحطاني: الدوحة تدعم إرهابيي المسورة على رؤوس الأشهاد وزير الخارجية الروسي: الدواعش منتشرون في كل أنحاء العالم قطر تفشل في شراء ذمم متظاهري نيويورك .. حشدت 8 أشخاص فقط ! (فيديو) من حفله في مصر.. رابح صقر يؤدي “رقصة الداب” ! النفط يتخطى 52 دولارا بعد هبوط المخزونات الأميركية

بلدية الدلم تكشف تفاصيل فيديو العمالة وأسماك الصرف الصحي

بلدية الدلم تكشف تفاصيل فيديو العمالة وأسماك الصرف الصحي
المناطق - أشرف العصيمي

بعد انتشار فيديو لعمال مطعم بالدلم يقومون باصطياد السمك من بحيرة الصرف الصحي بالحاير، ‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎أوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المكلف محمد المحسن بأنه تم توجيه قسم الرقابة الصحية بمباشرة المطعم الذي تتحفظ البلدية باسمه ‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎وتم التأكد من وجود جميع التراخيص النظامية.

وأضاف أنه تم التأكد كذلك من تطبيقه لجميع الاشتراطات الصحية وتم فحص عينات السمك الموجودة ‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎وتبين للمختصين أن أنواع الأسماك الموجودة داخل المطعم تختلف عن الأسماك الموضحة في مقطع الفيديو مع وجود فواتير توضح شرائها من شركات معروفه.

‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎وتم أخذ عينات منها لفحصها والتأكد من سلامتها وتؤكد البلدية حرصها التام على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية جميع الأنشطة المتعلقة بصحة المواطن.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>