بلدية الدلم تكشف تفاصيل فيديو العمالة وأسماك الصرف الصحي

بعد انتشار فيديو لعمال مطعم بالدلم يقومون باصطياد السمك من بحيرة الصرف الصحي بالحاير، أوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المكلف محمد المحسن بأنه تم توجيه قسم الرقابة الصحية بمباشرة المطعم الذي تتحفظ البلدية باسمه وتم التأكد من وجود جميع التراخيص النظامية.
وأضاف أنه تم التأكد كذلك من تطبيقه لجميع الاشتراطات الصحية وتم فحص عينات السمك الموجودة وتبين للمختصين أن أنواع الأسماك الموجودة داخل المطعم تختلف عن الأسماك الموضحة في مقطع الفيديو مع وجود فواتير توضح شرائها من شركات معروفه.
وتم أخذ عينات منها لفحصها والتأكد من سلامتها وتؤكد البلدية حرصها التام على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية جميع الأنشطة المتعلقة بصحة المواطن.
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