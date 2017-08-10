 تعرف على وجهة نظر رئيس مجلس إدارة مشروع “نبراس” على راقصة ” الداب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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تعرف على وجهة نظر رئيس مجلس إدارة مشروع “نبراس” على راقصة ” الداب

تعرف على وجهة نظر رئيس مجلس إدارة مشروع “نبراس” على راقصة ” الداب
المناطق_الرياض

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، العمل على حماية الوطن وأبنائه من آفة المخدرات ومنع وصولها إلى الشباب وأفراد المجتمع، مشددة على أنه ليس من حقها القبض على راقصي حركة ” الداب “.
وقال الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات، رئيس مجلس إدارة مشروع نبراس، عبدالإله الشريف، إن مشروع نبراس يعمل على تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية ويمنع أي ظواهر سلبية يمكن أن تؤدي أو تدعو إلى المخدرات.
وأضاف أن دورها يقتصر على رسم الاستراتيجيات الوطنية وتوحيد الجهود الحكومية للحد من مشكلة المخدرات، مؤكداً أن القبض على مؤدي رقصة “الداب ” الشهيرة ليس من حق المكافحة.

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