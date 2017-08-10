«المرور» يشترط التسجيل في «أبشر» لشراء أو إستئجار سيارة

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه في وقت قريب سيتوجب على مَن يريد شراء أو استئجار سيارة، أن يكون لديه حساب عبر بوابة وزارة الداخلية “أبشر”، وذلك ضمن تطبيق المرحلة الثالثة من مشروع التحقق من الهوية.

وأوضح المرور أن سبب اشتراط وجود حساب للمشتري أو المستأجر في “أبشر” هو تفادي شراء أو استئجار مركبات باسم شخص بدون علمه أو موافقته بموجب وثائق مزورة؛ حيث سيتم إرسال رمز التحقق إلى رقم الجوال الموثق لإدخاله بنظام “تم”، كشرط لإتمام العملية المطلوبة.

ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع للمبادرة بالتسجيل عبر “أبشر”، وتفعيل الحساب الخاص عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، للاستفادة من هذا التطبيق بالإضافة إلى المزايا الأخرى.