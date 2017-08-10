 بالفيديو..نهاية مروعة لمفحط متهور يسير بجنون على طريق سريع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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بالفيديو..نهاية مروعة لمفحط متهور يسير بجنون على طريق سريع

بالفيديو..نهاية مروعة لمفحط متهور يسير بجنون على طريق سريع
المناطق_متابعات

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر حادثاً مروعاً تسبب فيه قائد سيارة، كان يقود بتهور وبسرعة جنونية على طريق سريع.
وأظهر مقطع الفيديو اصطدام السيارة التي كانت تسير بسرعة تجاوزت 180 كيلو متراً في الساعة بأخرى من نوع “هايلوكس” بصورة مفاجأة من الخلف، وانقلاب سيارته على جانب الطريق.

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