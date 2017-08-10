بالفيديو..نهاية مروعة لمفحط متهور يسير بجنون على طريق سريع

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر حادثاً مروعاً تسبب فيه قائد سيارة، كان يقود بتهور وبسرعة جنونية على طريق سريع.

وأظهر مقطع الفيديو اصطدام السيارة التي كانت تسير بسرعة تجاوزت 180 كيلو متراً في الساعة بأخرى من نوع “هايلوكس” بصورة مفاجأة من الخلف، وانقلاب سيارته على جانب الطريق.