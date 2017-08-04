انجلينا جولي توقف إجراءات الطلاق مع براد بيت

ذكر تقرير إعلامي أن الممثلة انجلينا جولي أوقفت إجراءات طلاقها من الممثل براد بيت، وأفادت مجلة يو اس ويكلي نقلا عن مصادر مقربة من النجمين القول إن انجلينا وبراد لم يتخذا خطوات جديدة متعلقة بإجراءات اتمام طلاقهما.

وقالت المصادر ” لقد ألغيا الطلاق. فهما لم يتخذا خطوات جديدة في القضية منذ عدة أشهر، ولا يعتقد أي شخص أنهما سوف يمضيان في إجراءات الطلاق”، وأشارت المصادر إلى أن سبب وقف إجراءات الطلاق هو إعلان براد أنه توقف عن تناول الخمور بصورة مفرطة خلال حواره مع مجلة جي كيو في مايو الماضي.

وقال صديق مقرب من انجلينا (42 عاما) إن التزام براد بيت بتحسين نفسه أثر على انجلينا، حيث أنها كانت قد قالت إنها سوف تعود لبراد ” إذا أظهر التزاما نحو أسرته”، وأضاف أن براد ” ابتعد عن الخمور ويحاول الفوز بأنجلينا مجددا”.

وقال مصدر لصحيفة “ديلي ميل ” البريطانية ” إجراءات الطلاق تباطأت بصورة كبيرة، ولكن لم يحدث تغير حقيقي”، وأضاف أن النجمين يحاولان تسوية الأمور بينهما لصالح أطفالهما.

ولدى النجمين ستة أبناء، ثلاثة بالتبني وهم مادوكس (15 عاماً) وباكس (13 عاماً) وزاهارا (12عاماً) وثلاثة بيولوجيين شيلو (11 عاماً) والتؤام فيفيان ونوكس (9 أعوام)، وكانت انجلينا قد تقدمت بطلب للطلاق من براد في سبتمبر 2016، كما أنها سعت للحصول على وصاية منفردة على الأطفال، وأشارت تقارير قد أشارت إلىأن سبب طلب انجلينا للطلاق هو إدمان براد بيت لتناول الخمور. يذكر أن انجلينا وبراد تزوجا في 23 أغسطس 2014 في فرنسا.