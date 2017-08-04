أمير عسير يرعى حفل محافظة خميس مشيط

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء اليوم، حفل محافظة خميس مشيط، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط كلمة ثمن خلالها دعم ومتابعة سمو الأمير فيصل بن خالد لفعاليات وبرامج صيف خميس مشيط، مؤكداً أن رعاية سموه الكريم تأتي امتداداً لكل ما من شأنه الارتقاء بالمحافظة وتوفير أفضل الخدمات الضامنة لراحة ورفاهية سكانها وزوارها، لاسيما في موسم الصيف من كل عام، وصيف هذا العام على وجه الخصوص، الذي تحتفل فيه المنطقة بتتويج “أبها عاصةً للسياحة العربية 2017م”.

مشيراً إلى أن محافظة خميس مشيط تتباهى بماضٍ عريق وذلك من خلال استقبالها لقوافل التجار وحاضر مشرق جعلها تحتل رابع منطقة اقتصادية وتجارية بالمملكة .

عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة للشاعر إبراهيم المليكي ،ثم شاهد سمو أمير منطقة عسير والحضور فيلم موجان المرئي عن مدينة خميس مشيط في الماضي والحاضر والمستقبل عسكريا وتجاريا، كتبه نصه وعلق عليه صوتياً الشاعر عبدالرحمن عسيري وقام بتصويره واخراجه المصور الفوتوغرافي طارق آل زاهر ، ثم شاهد الجميع أبوريتاً وطنياً بعنوان ” شعب وملك ” من كلمات الشاعر فهد الشهراني وأداء الفنان رامي عبدالله والفنان فهد العمري ، قدم خلالها 4 لوحات غنائية وطنية.

وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير عسير الجهات المشاركة والداعمة في إنجاح الفعاليات وسلمهم الدروع التذكارية،كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة ، ثم شاهد الجميع عروض الألعاب النارية بهذه المناسبة.