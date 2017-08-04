 كاتب سعودي: هكذا تشعر قطر بنرجسيتها بعد أزمتها مع دول الخليج! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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كاتب سعودي: هكذا تشعر قطر بنرجسيتها بعد أزمتها مع دول الخليج!

كاتب سعودي: هكذا تشعر قطر بنرجسيتها بعد أزمتها مع دول الخليج!
المناطق_الرياض

قال الكاتب السعودي، علي القرني، انه على يبدو أن الحكومة القطرية قد انجرفت تماماً لدول مارقة عن القانون الدولي كإيران، وارتمت في الحضن الصفوي، وباتت أسيرة للأجندة الإيرانية.
وأكد الكاتب في مقال له بعنوان: “قطر والخليج أيهما السبب وأيهما النتيجة” بـ “الجزيرة”، أنه رغم كل الجهود التي بذلت من الكويت ودول أخرى، إلا أن قطر بدأت تشعر بنرجسية الاهتمام العالمي بها.
وأوضح أنه في حالة ما قبل الأزمة الخليجية كانت كل سلوكيات الحكومة القطرية المتمثلة في عدد قليل يحكمون القرار القطري، تنصب على وضع قطر على خارطة العالم، وهذا من حقها الطبيعي، ولكن الطريقة التي سلكتها كانت في سياسة الاختلاف مع دول الجوار، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي.
وبيّن الكاتب أنه لهذا احتضنت إعلامياً ودعمت سياسياً ولوجستياً كل المعارضات السياسية للأنظمة العربية لتربي هؤلاء ليوم تتوقع فيه أنهم سيقلبون أنظمة حكمهم وتصبح قطر صديقة الأنظمة الجديدة والمؤثرة فيها.

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