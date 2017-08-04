 الفيصل وعميد إدريس يحققان الفوز في مونديال أمانة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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الفيصل وعميد إدريس يحققان الفوز في مونديال أمانة عسير

الفيصل وعميد إدريس يحققان الفوز في مونديال أمانة عسير
المناطق_عسير

حقق فريقي الفيصل وعميد إدريس الفوز بعد تغلب الاول على نظيره قلعة نجران والآخر على أهلي الجنوب ضمن منافسات مونديال أمانة منطقة عسير لهذا العام ،

وفِي التفاصيل أقيم مساء أمس الاربعاء لقاءين متتاليين ضمن لقاءات مونديال امانة عسير حيث جمع الاول بين قلعة نجران ونظيره الفيصل ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلناً تقدم الفيصل بهدفين مقابل هدف وحيد لنظيره ،

أما اللقاء الاخر فجمع بين فريقي أهلي الجنوب وعميد إدريس والذي أتصف بالحماس وخلق فرص كثيرة لكل الفريقين ليحسم هذا اللقاء في الشوط الثاني من عمر المباراة بهدف وحيد إستطاع من خلاله فريق عميد إدريس التحليق بالفوز ، وشرف اللقاء المهندس مانع ال عمير عضو المجلس البلدي.

من جهتها قدمت  أمانة منطقة عسير  شكرها وتقديرها لمكتب هيئة الرياضة والشباب بعسير ولجنة التنمية الاجتماعية بحي الموظفين والاتحاد السعودي للسباحة وأسس لدعاية والإعلان ومكتب الدعوه والإرشاد وعيادات برودنت لطب الأسنان  ، ودرعة للعطور لدعمهم ورعايتهم لهذه البطولة

وسيلتقي مساء اليوم الخميس في اللقاء الاول الزهراء والصقور واللقاء الثاني هلال الجنوب وميلان الخميس .

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