 وصول «373081» حاجاً إلى المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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وصول «373081» حاجاً إلى المدينة المنورة

وصول «373081» حاجاً إلى المدينة المنورة
المناطق_المدينة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ 081ر373 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة ليوم أمس 547ر28 حاجاً، فيما غادرها لمكة المكرمة 978ر25 حاجاً, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 924ر159 مسافراً، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية الإندنونيسية وعددهم 422ر60 حاجاً, بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس124ر213 حاجاً مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1437هـ وعددهم 892ر197 حاجاً .

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