 بعد فشلهم في ضرب مكة .. مصادر: إيران أصدرت تعليماتها لميليشيات الحوثي باستهداف الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 20 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 12 أغسطس 2017 ميلاديا

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بعد فشلهم في ضرب مكة .. مصادر: إيران أصدرت تعليماتها لميليشيات الحوثي باستهداف الرياض

بعد فشلهم في ضرب مكة .. مصادر: إيران أصدرت تعليماتها لميليشيات الحوثي باستهداف الرياض
المناطق - متابعات

تحدثت مصادر مطلعة إن إيران أصدرت توجيهاتها للميليشيات الحوثية باستهداف العاصمة السعوديه الرياض، وذلك بعد الفشل في ضرب مكة المكرمة.
وأوضح رئيس شعبة الإعلام الحربي بدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة في الجيش اليمني العقيد يحيى الحاتمي، وفقا لـ”الرياض”، إنه تم رصد قيام ميليشيات الحوثي بنقل صواريخ باليستية وكذلك تحركات ميدانية بين محافظات عمران وأرحب ومنطقة حيدان في صنعاء.
وأكد أن الخبراء الإيرانيين هم من يتولون الإشراف على تطوير وتوريد الصواريخ الباليستية للميلشيات.
وأشار الحاتمي إلى أن قناة الميادين الموالية لإيران نقلت لقاء مع نجل المخلوع صالح، يؤكد وجود نوايا لتوجيه ضربة إلى العاصمة الرياض.
وفي ذات السياق، حذر مصدر رفيع مقرب من الحوثيين من إمكان تجهيز صاروخين باليسيتين لإطلاقهما باتجاه العاصمة الرياض، لافتا إلى أن هذه الصواريخ المجهزة هي من الأنواع التي تم تخزينها لفترة، واستهدفت بها مكة المكرمة في فترات سابقة.
وأكد أن التعليمات الصادرة عن عملية نقل الصواريخ وإطلاقها وتجهيزها، مصدرها العاصمة الإيرانية طهران، لافتا إلى أن ذلك يأتي بعد فشلهم في استهداف الحرم المكي وإفساد موسم الحج، وما نتج عنه من استياء دولي وغضب إسلامي.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    عبد الرحمن

    حسبى الله عليهم اللهم اشغلهم فى انفسهم وارنا فيهم عجاءب قدراتك

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