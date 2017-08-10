نائب أمير منطقة نجران يتسلم تقرير مشروع وقف عاصفة الحزم الخيري

أكّد صاحب السمو الملكي الامير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، أن من نعم الله على بلادنا المباركة اتخاذ قيادتها منذ تأسيسها على يد المغفورله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وحتى هذا العهد الزاهر كتاب الله العزيز وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم دستورا يحكم جميع مناحي الحياة .

ونوه سموه خلال لقائه في مكتبه بديوان الامارة اليوم رئيس جمعية بيان لتحفيظ القران الكريم بالمشعلية الشيخ علي بن محمد الهمامي يرافقه أعضاء الجمعية بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الجمعيات الخيرية في كافة مناطق المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه – حفظهما الله – في الاعتناء بالقرآن الكريم تلاوة وحفظًا وتجويدًا وتفسيرًا إضافةً الى طباعته وإيصاله لكافة المسلمين في بقاع الارض.

وتسلم سمو نائب أمير منطقة نجران خلال اللقاء تقريراً عن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضيه إضافة الى تقرير عن مشروع ” وقف شهداء عاصفة الحزم ” بتكلفة ( ١٥ مليون ريال ) والذي يتكون من أربع صالات تجارية وثمان وحدات سكنيه ، ومدرسة أهلية ( روضة أطفال ) اضافة الى منشأة مقر الجمعية وكذلك منشأة جامع بمرافقه على مساحة 4500 متر مربع .

وفِي نهاية اللقاء أشاد سمو الامير تركي بن هذلول بالدور الريادي الذي تقدمه جمعيات تحفيظ القران في المنطقة ومحافظاتها مؤكداً سموه أن على تلك الجمعيات والقائمين عليها واجباً عظيما تجاه حفاظ القرآن الكريم ليكونوا قدوة فاعلة لدينهم ووطنهم ومجتمعهم .

من جهته أعرب الشيخ علي الهمامي ومرافقيه بالشكر لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه لما يقدمونه من دعم ومتابعة لاعمال الجمعية .