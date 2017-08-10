جمعية تحفيظ القرآن بوادي ليه تكرم صحيفة وجوال المناطق والزميل الزهراني

كرمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه صحيفة وجوال المناطق وذلك نظير جهودها في دعم أخبار وفعاليات الجمعية إعلاميا وحضورها في تغطية أنشطة الجمعية كما كرم مراسل الصحيفة بمحافظة الطائف عادل الزهراني لمشاركته الدائمة في نقل أخبار وفعاليات الجمعية .

كما شكر رئيس الجمعية الشيخ عيضه بن علي العوفي صحيفة وجوال المناطق لدعمها الدائم للجمعية إعلاميا سواء عن طريق الجوال أو الصحيفة ولكل مايخدم كتاب الله تعالي مثمنا حضورها تغطيات برامج وفعاليات الجمعية .