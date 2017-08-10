 مصادر: لا صحة لإعفاء وزير التَّعليم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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مصادر: لا صحة لإعفاء وزير التَّعليم

مصادر: لا صحة لإعفاء وزير التَّعليم
المناطق- الرياض

أعربت مصادر مطلعة، أن ما تم تداوله بشكل واسع اليوم (الخميس)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، عن إعفاء وزير التَّعليم الدكتور أحمد العيسى من منصبه، غير صحيح، مؤكدة أن الدكتور العيسى لازال في منصبه وزيراً للتعليم، مطالبين بعدم الوثوق في أخبار لا تصدر عبر القنوات الرسمية.

وكان “هاشتاق” باسم (#إعفاء_وزير_التعليم) قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس)، حيث تجاوزت عدد التغريدات خلال الساعات الأولى من إطلاقه 22 ألف تغريدة، وتم تداول نصاً مزيفاً لمرسوم ملكي بإعفاء وزير التعليم من منصبه.

وتداولت المواقع خبرا مكذوبا أن مرسوما صدر بأمر سمو ولي العهد بإعفاء وزير التعليم ، وهذا مالم يصدر بالفعل وأن مثل هذه المراسيم تصدر عن وكالة الأنباء السعودية والقناة السعودية الرسمية.

يذكر أن وزير التعليم قد تعرض منذ يومه الأول في الوزارة لشائعات وحملات دعائية ضده، حتى أنها بدأت قبل أن يصل إلى دوامه في مكتبه بالعاصمة الرياض، وحكاية المناوئين للوزير العيسى ليست بجديدة، وربما استعرت منذ ترأسه جامعة اليمامة الأهلية، وبداية إطلاقه للنشاطات الثقافية التي شكلت جزءاً مهماً من الحراك الثقافي في البلاد.

ويعتقد مراقبون أن ثمة حملة شيطنة لعمل الوزير ونشر شائعات منظمة عنه بدأت تطفو على السطح منذ تعيينه وزيراً، وقد سبق وأن أشار عدد من الكتاب والمثقفين عبر وسائل الواصل إلى هناك حملة منظمة بدقة ضد وزير التعليم للتشكيك في عمله وتوجهاته، وتقودها تيارات ترى أن الوزارة سرقت منها.

 

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