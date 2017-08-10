أمير عسير يلتقي معالي نائب وزير النقل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم , معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب , يرافقه وكيل وزارة النقل للمشاريع وإدارات الطرق المهندس خميس بن صالح الغامدي , ووكيل الوزارة المساعد للتشغيل والصيانة المهندس ماجد العرقوبي , ووكيل الوزارة المساعد للمشاريع المهندس ناصر الحازمي , ووكيل الوزارة المساعد لإدارات الطرق المهندس عبدالإله الذروي , الذين يزور المنطقة في جولة تفقدية على مشاريع الطرق.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع , مؤكدا على أهمية تنفيذ مشاريع النقل بالمنطقة وفق رؤية المملكة 2030 في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من دعم لقطاع النقل العام بالمنطقة .

كما تم مناقشة مشاريع الطرق بالمنطقة وسبل تسريع انجازها , والتي تأتي في مقدمتها مشروع طريق الساحل , وطريق الرين , والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ازدواجية طريق السودة السياحي بطول 7 كم , ودراسة تسليم المرحلة الثانية من المشروع وبامتداد 3 كم , لمقاول آخر , كما تم مناقشة مشروع عقبة ضلع التي تربط بين منطقتي عسير وجازان والتي تم اعتماد مبلغ 50 مليون ريال لإعادة تأهيلها وصيانتها وإنارتها ’ ووضع حلول عاجلة ودائمة للانهيارات الحاصلة فيها.

من جانبه أعرب معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ، عن شكره للقيادة الحكيمة للدعم المتواصل لمشاريع الطرق في مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في إنشاء الطرق وإنجاز المشاريع بما يحقق الفائدة للوطن والمواطن, مقدما شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال والاستماع إلى توجيهاته السديدة .