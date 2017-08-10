طلاب من العاصمة الرياض في رحله للباحه لمده ثلاث ايام عبر برنامج عيش السعوديه 

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر برنامجها الوطني «عيش السعودية» عبر الشركاء عيون النسر لتنظيم الرحلات ‏⁧ السياحيه رحله من الرياض لطلاب نادي عبدالعزيز بن عُمير الصيفي

يوم الجمعه القادم وذلك ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لبرنامج “عيش السعودية “والذي حث عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لربط المواطن بوطنه من خلال المعايشة وجعل النشىء يجول في مناطق المملكة والمواقع ليتعرف على تراث وطنه ومعالمه التاريخية والحضارية والسياحية ليتعايش مع هذه المواقع ويتفاعل معها.

وأوضح مدير عام الهيئه العامه للسياحه والتراث الوطني زاهر محمد الشهري ان برنامج “عيش السعودية ” يعد برنامج وطني يدعو المواطن والمواطنه لاكتشاف وطنهم من خلال المشاركة في رحلات يعيش من خلالها تاريخه الوطني وتزيد من معرفته لوطنه بشكل أعمق، وتساهم في تقوية ارتباطه به وبتاريخه؛ ويسهم في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والمساهمة في بناء مستقبله، وليكون من خلال هذه الرحلات ذكريات جميلة مرتبطة بمواقع بلاده.

الجدير بالذكر بان الشركاء مكتب عيون النسر لتنظيم الرحلات السياحيه نفذ وبمشاركة المرشد السياحي صالح ابراهيم الزهراني تنظيم عدة رحلات لبعض الجامعات والمدارس من و إلى منطقه الباحه