 أمانة الشرقية توقع اتفاقية أولى مبادرات “نقوش الشرقية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمانة الشرقية توقع اتفاقية أولى مبادرات “نقوش الشرقية”

أمانة الشرقية توقع اتفاقية أولى مبادرات “نقوش الشرقية”
المناطق - الدمام

وقعت أمانة المنطقة الشرقية مع مجموعة مؤسسات الوهيبي مساء أمس الأربعاء الموافق 17/11/1438هـ، في مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، اتفاقية لأُولى مبادرات “نقوش الشرقية”.
وأوضح أمين المنطقة بالإنابة المهندس عصام بن عبد اللطيف المُلا أن الأمانة وقعت الاتفاقية لتنفيذ مشروعين لمبادرة نقوش الشرقية الأولى في ميدان تقاطع طريق الملك فيصل الساحلي مع شارع محمد الفاتح.
و المشروع الثاني في الحديقة الواقعة على طريق الملك سعود ( القشلة ) بجوار معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية.
وأبان أن أمانة المنطقة الشرقية وبمتابعة من معالي الأمين المهندس فهد بن محمد الجبير حريصة على تقديم كل ما من شأنه أن يخدم المواطنين و يُحسن بيئة المنطقة الشرقية ويعود بالنفع على المجتمع ثقافيا واقتصاديا.
ولفت الملا الى أن توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة الشرقية ومجموعة مؤسسات الوهيبي يعتبر دليل على حرص الأمانة بتقديم الخدمات وما يُحسن هوية المنطقة بصريا بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
يذكر أن أمانة الشرقية أقامت خلال الفترة الماضية فعالية “للإبداع صورة” والتي تأتي ضمن مبادرة نقوش الشرقية حيث شارك في الفعالية أكثر من ٢٤ فنان وفنانة تشكيليين، والتي أقيمت في كورنيش الدمام، حيث ساهم الفنانين في رسم العديد من اللوحات التشكيلية المعبرة، فيما قامت الأمانة بتكريم جميع الفنانين والذي يأتي ضمن دورها في تفعيل مبادرة نقوش الشرقية وكذلك اهتمامها بالفن التشكيلي عبر رسم لوحات تعنى بالبيئة وتراث المنطقة.

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