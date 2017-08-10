جامعة الباحة تطلق خمس مبادرات لدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال للمساهمة في تنمية المنطقة 

بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -حفظه الله- بتفعيل دور “جامعة الباحة” ليكون لها دورها المحوري والجوهري للمساهمة في تنمية المنطقة أصدر معالي مدير الجامعة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك مدير جامعة الباحة خمس مبادرات لدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال.

وقال الدكتور نبيل كوشك: إن تلك المبادرات تأتي انطلاقاً من رؤية السعودية 2030، بهدف دعم بيئة الابتكار وريادة‬ الأعمال، ورواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتحويل الأفكار الابتكارية والإبداعية إلى منتجات وخدمات مبتكرة، وشركات ناشئة.

وأكد أنّ تلك المبادرات تمثّلت في إنشاء “مسرعة الباحة” و”صندوق دعم الشركات الناشئة”، المرتبطة بمركز ريادة الأعمال، إضافة إلى إنشاء ثلاثة مراكز جديدة، هي “مركز الابتكار السياحي”، و”مركز الابتكار الزراعي”، إضافة إلى “مركز نظم المعلومات الجغرافية”.

وأشار إلى أنّ “مسرعة الباحة” التي سبق أن تفضّل بتدشينها صاحب السّمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تهدف إلى دعم الابتكارات والأفكار الإبداعيّة، ومساعدة رواد الأعمال في الباحة بالاستشارات والتّوجيه والمتابعة، بالإضافة إلى تقديم مساحات مكتبيّة لعرض أفكارهم وابتكاراتهم.

كما أنّ “صندوق دعم الشركات الناشئة” الذي سبق أن أطلقه سمو أمير منطقة الباحة يهدف إلى دعم الأفكار المبتكرة، وتشجيع ريادة الأعمال بالتركيز على أصحاب المشروعات الناشئة وتسهيل تمويلها ودعمها.

مشيرًا إلى أنّ “مركز الابتكار السياحي” يهدف إلى دعم الأفكار الأبداعية والابتكارية لقطاع السياحة في منطقة الباحة؛ سعياً لتحقيق التنمية السياحيّة الوطنيّة؛ نظراً لما للباحة من ثقلٍ سياحي وموقع جغرافي غني بالمكوّنات السياحية، إضافة إلى الأمكنة الأثرية التي ينبغي التركيز عليها واستغلالها.

في حين يهدف “مركز الابتكار الزراعي” إلى دعم الأفكار الابتكارية وتقديم الاستشارات ذات العلاقة بقطاع الزراعة للمساهمة في تنمية المجال الزراعي واستدامته في منطقة الباحة.

أما “مركز نظم المعلومات الجغرافية” فيهدف إلى بناء قاعدة بيانات جغرافيّة مكانيّة شاملة وحديثة عن منطقة الباحة لمساندة جميع الإدارات الحكومية والقطاع الخاص مزودة بكلّ ما يتعلّق بالمنطقة؛ كالخرائط والرسومات، والأشكال البيانية، والجداول، والصور، والتطبيقات المدعومة بنظم المعلومات الجغرافية للمساهمة في التخطيط والبحث العلمي والتطوير والابتكار ودعم اتخاذ القرار.