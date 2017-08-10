الخدمة المدنية تدعو أكثر من 800 مواطن ومواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهم على الوظائف الصحية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (804) متقدمين ومتقدمات من المواطنين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 04/ 11 / 1438هـ على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الاحد القادم الموافق 21/ 11/ 1438هـ وحتى نهاية دوام الخميس الموافق 02 / 12/ 1438هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية .

ودعت الوزارة المرشحين اصطحاب الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، والحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل، وشهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول، وصورة شمسية.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم وأتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، مؤكدة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح المحددة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.