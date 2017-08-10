“فريق أسالني” يواصل تميزه لخدمة زوار مهرجان الورد والفاكهة بتبوك

يواصل فريق أسالني للعام الثاني على التوالي خدمة زوار مهرجان الورد والفاكهة الذي يقام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك ، تقديم خدماته التطوعية في الإجابة عن استفسارات الزوار ومساعدتهم في التعرف على فعاليات المهرجان ومساعدة الأطفال التائهين وإيصالهم بذويهم والبحث عن المفقودات واستقبال الشكاوي والاقتراحات.

وقالت مشرفة الفريق وفاء الشريف أن الفريق يخدم أربع مناطق موجودة داخل اروقة المهرجان التي تبدأ من منطقة المسرح المفتوح الذي تقام عليه الفعاليات يومياً من بعد صلاة المغرب وحتى الساعة11 مساءً فيما يتواجد الفريق في ركن الطفل المخصص لممارسة الأعمال الفنية كمنطقة ثانية أما المنطقة الثالثة فيتواجد الفريق من خلالها بمركز “اسألني” الذي يتوسط أرضية المهرجان ، ويمثل حلقة الوصل بين المنظمين و الزوار لرصد الآراء حول المهرجان والفعاليات من خلال استبيان الكتروني والإجابة على عشرات الاستفسارات والتسجيل في الباص السياحي المخصص لزيارة الشركات الزراعيه بالمنطقه واستلام المفقودات والاطفال التائهين ، لينهي بذلك الفريق أعماله في معرض الفعاليات المغلقة