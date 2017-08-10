 مدينة الحجاج بالقصيم تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدينة الحجاج بالقصيم تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

مدينة الحجاج بالقصيم تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن
المناطق - بريدة

تستعد مدينة الحجاج بمنطقة القصيم حالياً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ، حيث تجري الاستعدادات بمشاركة عدداً من الأجهزة الحكومية من خدمية وأمنية ، في وضع جميع الإمكانات ، استعداداً لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام القادمين لمدينة الحجاج عن طريق البر قاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج هذا العام.
وستشرع مدينة الحجاج أبوابها قريباً ، لاستقبال قوافل الحجيج وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها وجندتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لخدمة زوار بيت الله الحرام.
وأوضح المشرف العام للشؤون التنموية بإمارة القصيم فهد الدبيخي أنه تم الوقوف على مدينة الحجاج بالتعاون مع مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة ، وقائد القوات الخاصة لأمن الطرق ولوحظ باحتياج المدينة إلى مدخل بديل غير المدخل الحالي ، مشيراً إلى أنه تم تحديد المدخل الجديد ، ومباشرة الطرق بالمنطقة بالفور على تهيئة المدخل المقترح ، مشيداً بجهود القطاعات الحكومية الأخرى ، ومنها أمانة المنطقة ، بتهيئة مدينة الحجاج لاستقبال ضيوف الرحمن ، قاصدي البيت العتيق لأداء مناسك حج هذا العام 1438هـ ، مشيراً إلى أن الأعمال قائمة على قدم وساق من الجميع ، داعياً الله التوفيق والسداد للجميع لخدمة ضيوف بيت الله.

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