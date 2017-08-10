 تنفيذ فرضية حادث لحافلتين طلاب على طريق المدينة السريع بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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تنفيذ فرضية حادث لحافلتين طلاب على طريق المدينة السريع بالقصيم

تنفيذ فرضية حادث لحافلتين طلاب على طريق المدينة السريع بالقصيم
المناطق - البكيرية

طبقت إدارة الطوارئ والأزمات بصحة القصيم خطة فرضية لحادث حافلتين لـ50 طالباً من إدارة تعليم البكيرية ممثلة بأندية الأحياء مساء أمس الأربعاء وذلك على طريق المدينة المنورة السريع بمحافظة البكيرية وذلك بهدف تفعيل خطة طوارئ الشؤون الصحية بمنطقة القصيم في مستشفى البكيرية والرس ورياض الخبراء والبدائع ,ورفع جاهزية مستشفى الملك فهد التخصصي وبريده المركزي والولادة والاطفال بمدينة بريدة ومستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة ومستشفيات القطاع الخاص وقياس جاهزية الجهات المشاركة في التدخل السريع فور وقوع الحادث ومدى التزامها بخطط الطوارئ والأزمات المتعارف عليها.
وجرى تنفيذ الخطة بفرضية تصادم حافلتي طلاب عدد (50) راكب بطريق المدينة المنورة السريع بالبكيرية، وتم تنفيذها بنجاح وانتهت بنقل وإسعاف جميع المصابين ونفذت الفرضية بإشراف إدارة الطوارئ والأزمات بصحة القصيم.
وكما بينت صحة القصيم أنها شاركت بالتجربة الفرضية بـ20 فرقه طبية لموقع الحادث من الشؤون الصحية وخمس فرق من الهلال الاحمر ,وفيما تم مباشرة الحادث من قبل قوة أمن الطرق بعدة فرق, وتم تخليص وانقاذ المصابين من قبل فرق الدفاع المدني وتم اجراء الفرز الطبي وتقديم المعالجة الطبية بموقع الحادث وتوزيع المصابين علي مستشفيات المنطقة حسب خطة الطوارئ.

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