مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يطمئن على صحة الجندي أحمد المسعودي

قام مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد فاضل بن مسفر الشمراني صباح اليوم الخميس بزيارة الجندي أحمد سلمان فريج المسعودي أحد منسوبي إدارة الدفاع المدني بمحافظة البدع المنوم بمستشفى الملك خالد بمدينة تبوك وذلك للإطمئنان على صحته .

وفي التفاصيل تعرض الجندي احمد المسعودي لإصابة في الرأس اثناء مباشرته لأحد الحوادث ، حيث نقله لمستشفى البدع العام عن طريق الهلال الأحمر وتحويله إلى مستشفى الملك خالد بمدينة تبوك حيث اجريت له عملية جراحية في الرأس .

كما رافقه خلال الزيارة عدد من الضباط متمنين له الشفاء العاجل، وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد ولازال يتلقى العلاج بالمستشفى.

أوضح ذلك الملازم أول حسام بن علي المسعودي نائب المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بمنطقة تبوك