 مدني تبوك ينفذ خطه فرضيه في مركز التأهيل الشامل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدني تبوك ينفذ خطه فرضيه في مركز التأهيل الشامل

مدني تبوك ينفذ خطه فرضيه في مركز التأهيل الشامل
المناطق - تبوك

نفذت إدارة الدفاع المدني بمدينة تبوك صباح اليوم الخميس خطة فرضية بمركز التأهيل الشامل بمدينة تبوك حيث اشتملت على عمليات الاطفاء والإنقاذ والإخلاء والإسعاف شارك في الفرضية فرق الإنقاذ والإطفاء والاسعاف إضافة الى الجهات الحكومية  المساندة الشرطة والمرور والشؤون الصحية والهلال الأحمر وشركة الكهرباء .
وتأتي إقامة هذه الخطط والفرضيات لمعرفة السلبيات والعمل على تلافيها وكذلك للوقوف على مدى الاستعداد والتهيؤ لهذه الحوادث وسرعة التنسيق بين الجهات الحكومية وذلك لمجابهة حالات الطوارئ .
أوضح ذلك نائب المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام بن علي المسعودي

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