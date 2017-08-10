 إيقاف فرع “ستيت بنك أوف إنديا” في جدة عن مزاولة الأعمال المصرفية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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إيقاف فرع “ستيت بنك أوف إنديا” في جدة عن مزاولة الأعمال المصرفية

إيقاف فرع “ستيت بنك أوف إنديا” في جدة عن مزاولة الأعمال المصرفية
المناطق - واس

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن تقدم فرع بنك ستيت بنك أوف إنديا بمحافظة جدة بطلب التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، نظراً لتغيُّر الخطط الاستراتيجية للبنك الأم في إعادة انتشار فروعه حول دول العالم.

وقررت المؤسسة تطبيقاً لما جاء في المادة ( 11 ) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 22 / 02 / 1386هـ، منح فرع البنك الموافقة على التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية بعد استيفاء المتطلبات النظامية ومراعاة حقوق العملاء والمودعين.

ودعت مؤسسة النقد جميع عملاء البنك والمودعين إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في التقدم بشكوى لإدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد العربي السعودي في حال وجود أي مخالفة بحقهم وذلك عن طريق الاتصال مباشرة بالرقم المجاني ( 8001256666 ) أو التواصل الالكتروني عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة أو زيارة خدمة المراجعين في المركز الرئيسي للمؤسسة.

ويعد فرع “بنك ستيت بنك أوف إنديا” أحد فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة وسبق له الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بتاريخ 3 / 10 / 2005م، ومن المتوقع خروج الفرع من السوق السعودي في نهاية العام الحالي 2017م،

الجدير بالذكر أن عدد فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة يبلغ 14 فرعاً، كان آخرها فرع “بنك طوكيو ميتسوبيشي” الياباني الذي رخص له في شهر ديسمبر من العام 2016م، كما صدر في شهر مايو الماضي قرار مجلس الوزراء بالترخيص لتأسيس شركة مصرفية لـ “بنك الخليج الدولي” في المملكة تابعة لـ “بنك الخليج الدولي” بالبحرين، أما بخصوص توسع فروع البنوك الأجنبية في المملكة فقد تم الترخيص مؤخراً لفرع “بنك الإمارات دبي الوطني” بافتتاح ثلاثة فروع إضافية له في المملكة، ويتم حالياً دراسة طلب لبنك آخر للتوسع في المملكة.

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