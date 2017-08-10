مدير التعليم بالمجمعة يكرم الفائزين بجائزة شركة شاورمر

كرم مدير التعليم بمحافظة المجمعه الدكتور صالح الربيعه وبحضور الاستاذ فيصل الرشيد مدير إدارة التسويق في شركة شاورمر ورئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة الاستاذ سعد الحربي الفائزين بجوائز شاورمر لدعم ريادة الاعمال وتطوير المشاريع الصغيرة ، حيث تقدم للمسابقة عدد من طلاب اندية الاحياء بالمحافظة وسط تنافس ومشاركة شبابية واسعة هدفها اكتشاف المهارات وتحفيز المبدعين. وقد دعمت شركة شاورمر المبادرات الرائدة بمبالغ مالية ثم قامت بجدولة المشاريع المقدمة من الطلاب ووضعت لجان لأختيار الأفضل ، حيث حاز على المركز الاول الطالب سلطان العتيبي ‏في مشروع (تغيير زيتك عند باب بيتك) من نادي الحي بالارطاوية .

‏وفاز بجوائز شاورمر كلا من سعود السعد بعنوان :‏(كشتة يوم) والطالب / تركي الفهد المطيري ‏بعنوان(أفراحكم) و الطالب /أحمد الفهيد الحربي ‏بعنوان (خياطتي) من نادي الحي بالارطاوية.

من جانبه لقيت هذه المبادرات الداعمة للاعمال الاشادة والتقدير من عدد كبير في المجال التعليمي والتربوي لما تمثله من شراكة حقيقة في دعم الشباب والمساهمة في تحفيز المبدعين واتاحة الفرصة لإظهار قدراتهم وامكاناتهم في مجالات وابتكارات تخدم المجتمع