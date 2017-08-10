 مدير التعليم بالمجمعة يكرم الفائزين بجائزة شركة شاورمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير التعليم بالمجمعة يكرم الفائزين بجائزة شركة شاورمر عظام بشرية تكشف “طقوس” أكلة لحوم البشر الطعام ليس العامل الوحيد.. أسباب “غريبة” تؤدي إلى زيادة الوزن! جدة.. القبض على عصابة استدرجت مواطن مطالبين بفدية إيقاف فرع “ستيت بنك أوف إنديا” في جدة عن مزاولة الأعمال المصرفية وزير التعليم يعتمد توصية طي قيد المحاضرة منى بعلبكي وإنهاء خدماتها مع جامعة الحدود الشمالية جمرك الدرّة يحبط تهريب 15 ألف حبة “كبتاجون” و”ترامادول” جمعية إكرام تشارك بفعالية ” ديوانية الطيبين “ أمير جازان بالنيابية يدشن خدمات المكتب المتنقل للأحوال المدنية بالتعاون مع دار رفعة النسائية.. مبادرة “دماؤنا صدقة” تنظم حملة للتبرع بالدم لمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل مستشار وزير العمل يدشن معامل جمعية إبصار الخيرية ويشيد بجهود العاملين بها القسم النسائي بـ “رعاية الدمام” ينظم برنامج ترفيهي لمقيمات ومنسوبات الدار

مدير التعليم بالمجمعة يكرم الفائزين بجائزة شركة شاورمر

مدير التعليم بالمجمعة يكرم الفائزين بجائزة شركة شاورمر
المناطق-فلاج الشعيفاني
كرم مدير التعليم بمحافظة المجمعه الدكتور صالح الربيعه وبحضور الاستاذ فيصل الرشيد مدير إدارة التسويق في شركة شاورمر ورئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة الاستاذ سعد الحربي  الفائزين بجوائز  شاورمر لدعم ريادة الاعمال وتطوير المشاريع الصغيرة ، حيث تقدم للمسابقة عدد من طلاب اندية الاحياء بالمحافظة وسط تنافس ومشاركة شبابية واسعة هدفها اكتشاف المهارات وتحفيز المبدعين.

وقد دعمت شركة  شاورمر المبادرات  الرائدة  بمبالغ  مالية  ثم قامت  بجدولة  المشاريع  المقدمة من  الطلاب  ووضعت  لجان لأختيار الأفضل  ، حيث حاز على  المركز الاول  الطالب سلطان العتيبي  ‏في مشروع (تغيير زيتك عند باب بيتك) من نادي الحي بالارطاوية .

‏وفاز  بجوائز شاورمر كلا من  سعود السعد بعنوان :‏(كشتة يوم) والطالب / تركي الفهد المطيري  ‏بعنوان(أفراحكم) و الطالب /أحمد الفهيد الحربي ‏بعنوان (خياطتي) من نادي الحي بالارطاوية.
من جانبه لقيت هذه المبادرات الداعمة للاعمال الاشادة والتقدير من عدد كبير في المجال التعليمي والتربوي لما تمثله من شراكة حقيقة في دعم الشباب والمساهمة في تحفيز المبدعين واتاحة الفرصة لإظهار قدراتهم وامكاناتهم في مجالات وابتكارات  تخدم المجتمع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>