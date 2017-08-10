الغامدي في جولة على مكاتب العمل بالليث والقنقذة

قام سعادة مساعد المستشار والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لقطاع العمل الأستاذ/ محمد بن ابراهيم جلال الغامدي بجوله تفقدية على فروع مكاتب العمل بمحافظتي الليث والقنقذة للاطمئنان على سير العمل وتلمس إحتياجات ومعوقات العمل بالفروع والتأكيد على تقديم خدمة متميزة لعملاء الوزارة من أصحاب عمل وعاملين كما قام بزيارة لصندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف) فرع القنفذة لبحث سبل تعزيز الشراكة في تقديم خدمات التوظيف للباحثين عن عمل وخصوصا مستفيدي الوزارة من قطاع التنمية الأيتام- الأشخاص ذوي الإعاقة – مستفيدي الضمان الإجتماعي.. كما قام بتفقد سير العمل في مشروع مبنى مكتب العمل الجديد بمحافظة القنفذة والذي يتوقع الانتقال له بمشيئة الله قبل نهاية العام الحالي 2017 … وفي ختام الزيارة أكد على الاهتمام بمراقبة سوق العمل وتفعيل دور لجان التفتيش فيما يتعلق بظبط المخالفات وخصوصا في المهن المقصورة على المواطنين من الجنسين