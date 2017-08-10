 مخيم عضيد يخرّج ٦١ طالبة لسوق العمل الحر بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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مخيم عضيد يخرّج ٦١ طالبة لسوق العمل الحر بالرياض

مخيم عضيد يخرّج ٦١ طالبة لسوق العمل الحر بالرياض
المناطق - الرياض
انطلق المعرض المصاحب لفعاليات مخيم عضيد الصيفي السنوي الذي نظمته إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض بمشاركة٦١ طالبة ريادية من المرحلة الثانوية , وذلك في مقر النادي الموسمي الرابع بحي العريجاء .
هذا وقد قالت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم : اليوم خرّجت الأندية الموسمية ٦١ طالبة لسوق العمل وهذا التوجه يتماشى مع مبادرة التحول الوطني ضمن خفض معدلات البطالة إلى ٧% .
وذكرت الدريهم أن طالبات المخيم في الناديين التحقن ب ٤٤ دورة تدريبية خلال شهر كامل كل حسب مجاله ليكون المخرج ٣٦ مشروع ، وشكرت الدريهم القائمين على مبادرة عضيد والوحدات المتكاملة وخكذلك مشرفات نشاط الطالبات اللاتي كان لهن بصمة جميلة على طالبات عضيد .
من جانب ذي صلة ذكرت مؤسسة مبادرة “عضيد” الأستاذة منيرة بنت فهد السمحان أن المعرض سيستمر بإذن الله لمدة ثلاثة أيام ويهدف إلى خفض نسبة البطالة بتوفير فرص عمل مرنة للشابات ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وأشارت إلى أنه سيتم تقييم وترشيح أفضل ٢٠ مشروع من قبل لجنة استشارية متخصصة في ريادة الأعمال وتطوير المشاريع النسائية ليتم تكريمهن في حفل خاص خلال الشهر القادم .
الجدير ذكره أن مخيم عضيد الصيفي ضمن مبادرة مهنتي في مشروع إجازتي 2 والمقام في الأندية الموسمية مجاني ١٠٠% وتمخض عن شراكة بين مرشد ريادة الأعمال عضيد ، ومؤسسة وحدات متكاملة للاستشارات وحلول الأعمال وبين تعليم الرياض ممثلاً في إدارة نشاط الطالبات التي تُشرف على الأندية الموسمية .
يشار إلى أن الأستاذة هدى عبدالرحمن الجريسي عضو المجلس البلدي حضرت المعرض للاطلاع على مشاريع الطالبات .. وأوصت بضرورة إقامة اجتماع دوري مع إدارة نشاط الطالبات لدعم الطالبات الرياديات .

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