 القحطاني: يمكن للحجاج القطريين القدوم مباشرة من الدوحة لجدة والمدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 22 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 14 أغسطس 2017 ميلاديا

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القحطاني: يمكن للحجاج القطريين القدوم مباشرة من الدوحة لجدة والمدينة

القحطاني: يمكن للحجاج القطريين القدوم مباشرة من الدوحة لجدة والمدينة
المناطق - الرياض

أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني ، أنه بإمكان الحجاج القطريين القدوم من الدوحة مباشرة على جدة أو المدينة المنورة.

وقال القحطاني في تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :مازالت السلطة القطرية تمارس كذبها على الشعب القطري. يمكن للحجاج القدوم من الدوحة مباشرة على جدة أو المدينة على أي خطوط كانت إلا القطرية”.

وأضاف ” أخشى أن يخرج علينا عزمي بشارة أو مفتي السلطة بفتوى أن الحج على الخطوط القطرية من أركان الحج”.

وزاد ” من أكاذيب تنظيم الحمدين أن  السعودية أوقفت الريال القطري. لو كان ذلك تم بالفعل لكان أثره على الاقتصاد القطري مدمر!ولكنها أكاذيبهم المعتادة”.

وأردف ” (ولايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا). كانت أكاذيب سلطة قطر بالمجالس المغلقة مغلفة بدموع التماسيح ٢١ سنة.الآن خرجت للعلن”.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    علي سعود الغامدي

    الله واكبر عليكم ياحكام قطر

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