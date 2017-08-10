القحطاني: يمكن للحجاج القطريين القدوم مباشرة من الدوحة لجدة والمدينة

أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني ، أنه بإمكان الحجاج القطريين القدوم من الدوحة مباشرة على جدة أو المدينة المنورة.

وقال القحطاني في تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :مازالت السلطة القطرية تمارس كذبها على الشعب القطري. يمكن للحجاج القدوم من الدوحة مباشرة على جدة أو المدينة على أي خطوط كانت إلا القطرية”.

وأضاف ” أخشى أن يخرج علينا عزمي بشارة أو مفتي السلطة بفتوى أن الحج على الخطوط القطرية من أركان الحج”.

وزاد ” من أكاذيب تنظيم الحمدين أن السعودية أوقفت الريال القطري. لو كان ذلك تم بالفعل لكان أثره على الاقتصاد القطري مدمر!ولكنها أكاذيبهم المعتادة”.

وأردف ” (ولايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا). كانت أكاذيب سلطة قطر بالمجالس المغلقة مغلفة بدموع التماسيح ٢١ سنة.الآن خرجت للعلن”.