من خلال اللقاء السنوي الثاني.. مناقشة التحديات والفرص أمام القطاع الصحي الخاص بعسير

عقدت إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بمنطقة عسير اللقاء السنوي الثاني مع ملاك ومستثمري القطاع الصحي الخاص وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات والفرص امام القطاع الصحي الخاص لتجويد الخدمات الصحية المقدمة وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص سعياً لتحقيق اهداف رؤية 2030.

وعلى هامش اللقاء قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بافتتاح عددا من الأقسام النوعية بمستشفى الحياة الوطني وهي قسم قسطرة القلب ووحدة الحروق والغسيل الكلوي والعناية المركزة واطمأن سعادته على جودة التجهيز والكوادر الطبية التي تقوم على تلك الوحدات والتي تعد إضافة للخدمات الصحية بالمنطقة.



