 جمعية حماية الأسرة تقدم برنامج شرح اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جمعية حماية الأسرة تقدم برنامج شرح اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء من خلال اللقاء السنوي الثاني.. مناقشة التحديات والفرص أمام القطاع الصحي الخاص بعسير مستشفى القريات يدعو المواطنين للتبرع بالدم للحجاج فريق طبي بمستشفى الخميس العام يستخرج حصوة بطول 6 سم من مثانة مريض جامعة الملك خالد تحتفي بتخريج 60 قانونيا من مبادرة “تكامل” لتقديم المعونة القضائية أمانة عسير تصدر أول رخصة نسائية على مستوى المملكة القحطاني: يمكن للحجاج القطريين القدوم مباشرة من الدوحة لجدة والمدينة بلومبيرغ: قطر فقدت نصف مستثمريها التقليديين وتبحث عن مستثمرين جدد تأسيس مركز متخصص في تطوير تعليم اللغة الإنجليزية الفالح: العلاقات الاقتصادية مع العراق ستشهد نشاطاً أكثر وفاة “الشيخ عبدالمحسن بن صالح آل الشيخ” الرئيس اليمني: دول التحالف لعبت دوراً إيجابياً ومحورياً في وقوفها إلى ‏جانب شعبي

جمعية حماية الأسرة تقدم برنامج شرح اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء

جمعية حماية الأسرة تقدم برنامج شرح اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
المناطق - محمد الغبيشي
قدمت جمعية حماية الأسرة الخيرية بمدينة جدة والمهتمة بدعم حالات العنف الأسري وزيادة الوعي  برنامج ( شرح اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء ) في مركز التدريب والدراسات بمستشفى الملك فهد بجدة .ويهدف من خلاله الوصول لكافة شرائح المجتمع لتحقيق الاستقرار الأسري، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
قدم البرنامج الدكتور خالد مطر رئيس قسم الطب الشرعي بالأدلة الجنائية بشرطة جدة والمشرف العام على أعمال الطب الشرعي بوزارة الداخلية ، والعميد طلال بن أحمد الصيدلاني مساعد مدير شرطة محافظة جدة سابقاً بحضور 40 مشارك ومشاركة من مختلف التخصصات.
واشتمل البرنامج في اليوم الأول على مقدمة عن النظام  وطرق الفحص والتعرف على العلامات والكدمات عند الضحية ودور كلا من الطب الشرعي والشرطة في اكتشاف حالات الإيذاء، واكتمل في اليوم الثاني بالتعريف والاطلاع على مواد نظام الحماية من الإيذاء بصورة شاملة والتعرف على بنودها وعناصرها، والجوانب الطبية والقانونية المستخدمة في فحص الضحية، بالإضافة إلى عرض المادة العلمية والمناقشات والاستفسارات الجماعية، والهدف منها تأهيل المشاركين وإكسابهم المعارف  والمهارات والأدوات التي تمكنهم من العمل في هذا المسار بصورة احترافية .
واختتم البرنامج بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير للمحاضرين ، وشهادات حضور من الجمعية لجميع المشاركين والمشاركات واستقصاء لآرائهم.
جدير بالذكر أن جمعية حماية الأسرة الخيرية ستقوم بتكرار البرنامج خلال فترة وجيزة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المشاركين وبشكل تفصيلي وذلك حسب رغبة المتدربين في القطاعات الصحية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>