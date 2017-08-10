جمعية حماية الأسرة تقدم برنامج شرح اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء

قدمت جمعية حماية الأسرة الخيرية بمدينة جدة والمهتمة بدعم حالات العنف الأسري وزيادة الوعي برنامج ( شرح اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء ) في مركز التدريب والدراسات بمستشفى الملك فهد بجدة .ويهدف من خلاله الوصول لكافة شرائح المجتمع لتحقيق الاستقرار الأسري، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

قدم البرنامج الدكتور خالد مطر رئيس قسم الطب الشرعي بالأدلة الجنائية بشرطة جدة والمشرف العام على أعمال الطب الشرعي بوزارة الداخلية ، والعميد طلال بن أحمد الصيدلاني مساعد مدير شرطة محافظة جدة سابقاً بحضور 40 مشارك ومشاركة من مختلف التخصصات.

واشتمل البرنامج في اليوم الأول على مقدمة عن النظام وطرق الفحص والتعرف على العلامات والكدمات عند الضحية ودور كلا من الطب الشرعي والشرطة في اكتشاف حالات الإيذاء، واكتمل في اليوم الثاني بالتعريف والاطلاع على مواد نظام الحماية من الإيذاء بصورة شاملة والتعرف على بنودها وعناصرها، والجوانب الطبية والقانونية المستخدمة في فحص الضحية، بالإضافة إلى عرض المادة العلمية والمناقشات والاستفسارات الجماعية، والهدف منها تأهيل المشاركين وإكسابهم المعارف والمهارات والأدوات التي تمكنهم من العمل في هذا المسار بصورة احترافية .

واختتم البرنامج بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير للمحاضرين ، وشهادات حضور من الجمعية لجميع المشاركين والمشاركات واستقصاء لآرائهم.

جدير بالذكر أن جمعية حماية الأسرة الخيرية ستقوم بتكرار البرنامج خلال فترة وجيزة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المشاركين وبشكل تفصيلي وذلك حسب رغبة المتدربين في القطاعات الصحية .